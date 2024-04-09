Почему хрустит спина

Не стоит сразу пугаться этого симптома

Стали замечать по утрам, что подъем из постели сопровождается хрустом в спине? Спина хрустит при резком наклоне? Врачи успокаивают: хруст и щелчки не относятся к патологии. Правда, при одном условии: если нет других симптомов.

«Причин хруста в спине достаточно. В нашем организме есть много мест, в которых сухожилия и мышцы располагаются рядом с костными структурами, а во время движения суставы трутся, соскальзывают или перескакивают между собой. Среди некоторых причин хруста: слабость мышечного корсета, грыжи, протрузии, артроз», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Щелчки и ощущение трения в позвоночнике порой возникают от соприкосновения поверхностей суставов, что довольно распространено у худеньких девушек. Этот случай лечения не требует.





Хруст может быть обусловлен физиологией, когда при смещении суставов идет образование свободных пузырьков углекислого газа.

«Если же хруст или щелчки сопровождаются болью или отеком, надо определить причину явления, а сделать это может только врач. По результатам обследования пациенту могут назначить курс комплексного консервативного лечения — массаж, физиотерапию, специальную гимнастику. Кому-то может потребоваться даже операция», — объясняет Максим Угнивенко.

Кстати, весной спина хрустит и болит больше по причине:

• повышения физических нагрузок (сад, огород, генеральные уборки или усиленный фитнес);

• угнетения иммунитета — на этом фоне случаются обострения хронических заболеваний;

• смены обуви (если она подобрана неправильно, то риск воспалительных реакций становится выше).