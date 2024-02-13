Почему хочется спать и не удается заснуть

Это связано с повышенной гормональной активностью

Бессонница имеет разные формы, и потому человеку иной раз не получается уснуть даже тогда, когда очень хочется спать. При этом желание поспать может сопровождать на протяжении всего дня, но, добравшись до кровати, так и не удастся погрузиться в сон и хорошо отдохнуть, вместо этого придется мучительно ворочаться в постели.

«Подобное явление наблюдается у тех, чей организм перенапряжен в результате стрессового воздействия или невозможности полноценно отдыхать. При эмоциональном переутомлении и выгорании эндокринной системой организма производится много гормонов стресса, мешающих человеку спать», — объясняют врачи.

Если не работать над устранением бессонницы, состояние может усугубиться и спровоцировать серьезные и глубокие изменения, наносящие вред нервной системе и мозгу.

Чтобы наладить сон, займитесь физическими упражнениями, пешими прогулками, водными процедурами перед сном, не пользуйтесь гаджетами позднее десяти вечера, делайте дыхательную гимнастику, проветривайте комнату перед отходом ко сну, не пейте алкоголь и откажитесь от кофе во второй половине дня. Когда ничего не позволяет наладить сон, посетите невролога.