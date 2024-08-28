Почему к ночи пробуждается аппетит

На это может влиять образ жизни

С наступлением темноты вы крадетесь на кухню и достаете из холодильника еду, вместо того чтобы спокойно лечь спать? Причина позднего приступа голода может быть в банальном стрессе. Если весь день прошел в напряжении, то вечером, вероятно, возникнет желание порадовать себя при помощи еды.

«Причиной побуждения к позднему приему пищи бывает энергодефицит, когда днем в организм поступало недостаточно пищи, и он требует восполнить запасы топлива к вечеру», — говорят диетологи.

Повлиять на аппетит способен и нарушенный питьевой режим. Если в организме не хватает жидкости, чувство жажды можно перепутать с желанием поесть.

Еще поздние трапезы могут быть привычкой. Если, например, при просмотре сериала постоянно что-то жевать, организм автоматически начнет требовать вкусненького в очередной раз.