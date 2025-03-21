Почему гелевое покрытие на ногах лучше отложить до лета

Когда лак слишком перегружает ногтевую пластину

С приходом весны большее количество женщин стремятся сделать покрытие гелем-лаком на ногах, однако подологи советуют не спешить с этим и ограничиться гигиеническим педикюром. Дело в том, что само покрытие создает давление на ногтевую пластину, а закрытая обувь, в которой нам еще точно придется походить месяца полтора, усугубляет эту нагрузку.

«Закрытая обувь может увеличивать давление и трение на ногти с гелем-лаком, что приводит к их повреждению, расслоению или деформации, особенно если ногти отрастают, а педикюр не обновляется. Из-за долговременного использования гелевых покрытий ногти также ослабевают и истончаются, потому что гель-лак блокирует доступ кислорода и питательных веществ к ногтевой пластине», — сообщают подологи.

По этой же причине после снятия гелевого покрытия ногти могут стать более чувствительными и уязвимыми к повреждениям.