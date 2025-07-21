Почему есть руками вкуснее

Мозг в этом случае получает больше информации

Еду, которую можно употребить руками, не используя при этом приборов, — например, пиццу, хинкали, ягоды, бутерброды и прочее — мозг считает более вкусной. Отчего так происходит?

Если есть руками, будет активировано большее количество сенсорных рецепторов: кожей пальцев почувствуется текстура, температура, влажность, что позволит мозгу получить богатый спектр ощущений еще до того, как пища окажется во рту. Все это послужит причиной к запуску дофаминового отклика, когда еда покажется насыщеннее, вкуснее и «настоящее».

«Поедание пищи руками также дает нам возможность контроля. Так проще следить за размером, скоростью и ритмом, что считывается мозгом как „осознанная еда“. К тому же это имеет глубокие корни: многими культурами предполагается отсутствие на столе приборов, типично для Индии, Ближнего Востока, Африки. Это приверженность ритуалу, близости, вовлеченности. Конечно, символизирует психологический комфорт, относя нас к дому, в детство, даря тепло. Означает безопасность, что добавляет яркости вкусам», — говорят психологи.

Проведенное исследование с двумя группами людей, где одна ела только при помощи рук, а другая — используя столовый прибор, показало, что первые испытывают большее удовольствие. При этом важно не считать, что ваша еда «вредная» или «запрещенная», иначе чувство вины лишит вас основной части вкусового наслаждения. Потому что не только от пальцев, но и от мыслей зависит, вкусно вам будет во время трапезы или не очень.

Читайте также: Какая пища считается наиболее вредной.

Смотрите еще: Почему вода с газом лучше утоляет жажду.