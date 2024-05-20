Почему детям нежелательно плести венки из одуванчиков

Растение может усугубить самочувствие при аллергии

Одуванчики выглядят жизнерадостно и поднимают нам настроение, некоторые даже не могут удержаться от соблазна нарвать букет и сплести из цветов венок. Однако врачи советуют быть осторожнее с одуванчиками, особенно если с растением взаимодействуют дети.

«Одуванчики относятся к сильным аллергенам, реакция на них „наслаивается“ на реакцию на березу, если ребенок склонен к поллинозу, то не стоит разрешать ему собирать одуванчики. В детстве мы все этим занимались, но нынешнее поколение детей особенно уязвимо перед аллергией, тем более если кто-то из родителей страдает от такой проблемы», — предупреждают аллергологи.

Семена одуванчика не представляют опасности, а вот от желтой пыльцы может случиться покраснение и отечность глаз, заложенность носа, чихание. При такой реакции следует сразу обратиться к врачу, не экспериментируя с самолечением.