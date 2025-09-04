Почему дети заболевают в первую учебную неделю

Всему виной синдром седьмого сентября

Заболеть ОРВИ в первую неделю сентября — весьма распространенная ситуация для школьников, в особенности учащихся в младших классах. Педиатры и психологи даже нарекли это явление «синдромом седьмого сентября».

«Практически каждому родителю знакомо состояние, когда ребенок после летних каникул с новыми силами радостно идет в школу, а уже к концу первой недели начинает чувствовать недомогание, раздражительность и первые признаки простуды. Почему так происходит? Резкая смена режима сна и бодрствования, контакт с новыми одноклассниками и учителями, умственная нагрузка, секции и кружки после школы — все это приводит к стрессу и снижению иммунитета. Кроме того, в сентябре увеличивается количество вирусных агентов, что также повышает риск заболевания», — говорит инфекционист детской городской клинической поликлиники № 9 Челябинска Валерия Пятернина.

Как поддержать иммунитет ребенка:

• наладить распорядок дня — в идеале режим сна и бодрствования нужно восстанавливать уже к концу августа;

• создать благоприятный эмоциональный фон дома — снизить требования к ребенку, меньше акцентировать внимание на оценках, больше — на состоянии чада и общении;

• заботиться о здоровье — каждый день гулять на свежем воздухе, заниматься физической активностью, сбалансированно питаться и выпивать норму воды;

• вакцинироваться.

«По мере адаптации к школьным нагрузкам иммунные силы организма восстанавливаются, и ребенок входит в учебный процесс. Как правило, выздоравливают школьники после такой простуды достаточно быстро», — отмечает доктор.

Если болезнь затянулась и появляются осложнения, обратиться к врачу нужно обязательно.

