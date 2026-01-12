Почему человеку сложно придерживаться своих новогодних решений

Как приобщить себя к новым привычкам

День «Придерживайтесь своего новогоднего решения» проходит 12 января. Такую дату выбрали неслучайно, она связана с окончанием новогодних каникул и празднований и возвращением к привычному укладу жизни и распорядку, а значит, это время является подходящим для напоминания о данных себе под бой курантов обещаний.

Чем вы собирались заняться в новом году? Выучить английский? Привести себя в хорошую форму? Поменять работу? Посещать больше выставок и спектаклей? Читать книги? Пора вспомнить о своих намерениях и внести коррективы в свои будни.

«Многие стремятся начать жизнь с чистого листа с наступлением нового года. Однако часто проходит всего несколько недель, и большинство наших намерений остаются лишь словами. Почему же нам так сложно соблюдать собственные планы? Одним из ключевых факторов является отсутствие четких целей — новогодние обещания часто формулируются расплывчато: „хочу похудеть“ без конкретных шагов и сроков достижения результата», — говорят психологи.

Препятствием будут и нереалистичные ожидания, когда хочется быстрых и легких достижений, но забывать о возможных трудностях на пути и о том, что на все нужно время, нельзя.

Еще мешает недостаточная мотивация. Нам трудно поддерживать вдохновение и стимул на протяжении длительного периода.

Конечно, вредит и страх неудачи. Боясь провала, некоторые предпочитают вообще ничего не менять.





Чтобы успешно реализовать задуманное, воспользуйтесь следующими рекомендациями психологов:

• ставьте конкретные цели — например, вместо абстрактного желания «больше заниматься спортом», определитесь с частотой тренировок и видом физической активности;

• разделяйте большие цели на маленькие этапы, достигайте их постепенно;

• создавайте поддерживающую среду вокруг себя — пусть рядом будут единомышленники и те, кто содействует вашим начинаниям;

• награждайте себя за каждый маленький успех — это укрепит вашу уверенность и повысит мотивацию;

• ведите дневник достижений — записывайте все хорошее, что произошло с вами в процессе реализации ваших целей.

Новый год дает отличную возможность задуматься о своей жизни и внести необходимые изменения, а соблюдение Дня «Придерживайтесь своего новогоднего решения» станет дополнительным стимулом к достижению поставленных целей.

