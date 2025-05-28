Почему человек «подсаживается» на майонез

Может ли этот продукт вызывать зависимость

Майонез — один из самых популярных соусов, который может использоваться в качестве дополнения к различным блюдам. При этом у некоторых людей он вызывает особое пристрастие, и они добавляют его буквально всюду. Возникает вопрос: может ли человек «подсаживаться» на майонез, есть ли у этого продукта потенциал вызывать зависимость?

«Майонез содержит жиры и углеводы, которые стимулируют центры удовольствия в мозге. Высокое содержание жиров и калорий делает его особенно приятным для вкусовых рецепторов. В результате употребление майонеза вызывает выброс дофамина — нейромедиатора, отвечающего за ощущение удовольствия. Это создает желание есть майонез вновь», — говорят диетологи.

Несмотря на то что майонез не относится к веществам, вызывающим классическую химическую зависимость, у кого-то все же формируется сильное психологическое пристрастие: такие люди начинают ассоциировать майонез с комфортом, уютом и удовольствием, потому постоянно добавляют его в блюда.

Физиологическая потребность, при которой организм жаждет продукта для нормального функционирования, маловероятна, поскольку майонез — это скорее пищевая привычка, чем химическая зависимость. Но постоянное употребление большого количества жирной и калорийной пищи, к которой относится майонез, может стать фактором, способствующим развитию пищевой зависимости и перееданию.

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