Почему человек не запоминает сны

Всегда ли нам что‑то снится

Сны — это увлекательный аспект человеческого опыта, который многие из нас испытывают каждую ночь. Тем не менее не все помнят свои сны, и это может вызывать вопросы. Почему кто-то не запоминает сны? О чем это говорит? И всегда ли мы видим сны?

«Сны возникают в основном в фазе быстрого сна, которая повторяется несколько раз за ночь. Если вы просыпаетесь в фазе глубокого сна, вы можете не помнить сны, поскольку они происходят в другой фазе», — сообщают сомнологи.

Неполноценный или прерывистый сон может негативно сказаться на способности запоминать сны. Стресс, тревога и физическое недомогание тоже влияют на качество сна.

«Эмоциональное состояние и уровень стресса могут воздействовать на то, насколько мы запоминаем сны. Люди, испытывающие сильные эмоции, запоминают сны лучше, чем те, кто находится в спокойном состоянии», — отмечают специалисты.





Отсутствие запоминания снов не всегда свидетельствует о каких-либо проблемах. Это может быть нормальным явлением, особенно если ваш психоэмоциональный фон в норме. Однако, если вы никогда не видите или не запоминаете снов, это сигнализирует о необходимости обратить внимание на свое психическое здоровье или качество сна (например, депрессию или бессонницу).

«Большинство людей видят сны каждую ночь, даже если они их не помнят. Согласно исследованиям, люди могут забывать до 95% своих снов. Таким образом, даже если вам кажется, что вы не видите снов, скорее всего, они все же происходят», — считают эксперты.

Запоминание снов может указывать на высокую степень самосознания и эмоциональной восприимчивости. Люди, которые активно ведут дневники сновидений или анализируют свои сны, могут лучше понимать свои внутренние переживания и страхи. Это также бывает знаком того, что мозг активно обрабатывает информацию и эмоции. Некоторые люди по своей природе более восприимчивы к снам и эмоциональны, что и способствует лучшему запоминанию.