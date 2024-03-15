Почему болезням свойственно обостряться по ночам

Нервные окончания в это время становятся более восприимчивыми

У болезней есть такая особенность — проявить себя в темное время суток, когда, например, зубы или желудок начинают беспокоить именно ночью. Почему так происходит?

«В ночное время суток дыханию человека свойственно замедляться, на этом фоне концентрация кислорода, который транспортируется по венам, также притормаживается. Углекислый же газ в своей концентрации в кровотоке растет, что приводит к расширению кровеносных сосудов, а от этого чувствительность нервных окончаний повышается, потому и болевые ощущения становятся более выраженными», — говорят медики.

К тому же ночью мы не отвлекаемся на дневные задачи и дела и полностью сосредоточены на себе — своих мыслях и ощущениях. Потому и весь фокус внимания направлен на чувство боли.