Почему анализ крови важно сдавать натощак

И когда прием пищи все же не влияет на результат

Когда врач выписывает направление на анализ крови, он всегда напоминает, что сдавать кровь нужно натощак. Почему же это важно и существуют ли исключения, когда съеденная пища не сказывается на показателях крови?

Сдача крови на голодный желудок объясняется несколькими важными причинами. Первая — в изменении состава крови. После приема пищи кровь существенно трансформируется: повышается концентрация жиров, белков, углеводов и витаминов. Например, глюкоза временно увеличивается сразу после еды, что искажает картину при диагностике диабета. Белковые фракции, жиры и углеводы тоже влияют на точность биохимического анализа, что важно учитывать при оценке функций печени, почек и сердца.

«Вторая причина — в поддержании стабильных условий тестирования. Организм каждого человека уникален, и реакция на пищу индивидуальна. Чтобы обеспечить единообразие результатов и избежать ложноположительных или ложноотрицательных выводов, рекомендуется проводить большинство тестов в одинаковых условиях — натощак», — говорят врачи клинической лабораторной диагностики.





Третья причина — в исключении влияния продуктов питания на показатели. Некоторая еда способна исказить результаты ряда видов анализов. Так, жирная пища повышает уровень триглицеридов и холестерина, затрудняя интерпретацию теста на липидный спектр.

Когда же прием пищи не сопряжен с проблемами при исследовании? Существуют ситуации, не требующие строгого соблюдения правила голодания:

• группа крови и резус-фактор — эти характеристики неизменны вне зависимости от состояния пищеварения;

• экспресс-тестирование на COVID-19 — для быстрых антигенных тестов и ПЦР-исследований вирусных инфекций достаточно лишь биологического материала, независимо от последнего приема пищи;

• некоторые специфичные тесты — какие-то исследования специально проводятся после употребления конкретных продуктов, например, глюкозотолерантный тест для выявления скрытого диабета.

Важно! Перед сдачей анализа крови всегда уточняйте у врача, какой подготовки требует исследование, чтобы получить максимально достоверные результаты.

Отметим, что запрет на прием пищи не предполагает наложения вето на воду — ее пить перед анализом крови можно и нужно, иначе ткань будет слишком вязкой, что не только вредит здоровью, но и затрудняет взятие материала.

