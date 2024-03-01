Когда человеку присущ активный мыслительный процесс, его почерк может быть неаккуратным. Механические действия просто отстают от полета мыслей, и, пытаясь их догнать, человек спешит и пишет не очень красиво. Если в тетрадях вашего ребенка ничего не разобрать, он может быть из таких «мыслителей».
Хотя плохое написание бывает связано и с банальными неудобствами, то есть просто неподходящей ручкой. Но случаются и проблемы посерьезнее.
«Плохой почерк бывает результатом переживаний и эмоционального напряжения либо тремора рук — этот симптом присущ как волнению, так и сбоям в деятельности щитовидной железы. А еще могут быть поражены ядра головного мозга, либо имеются иные нарушения», — говорят медики.
На заболевание нервной системы плохой почерк укажет вместе с сочетанием нарушений координации и согласованности движений ребенка.
Иногда отклонение появляется на фоне рассеянности, отсутствия собранности, и это тоже может быть вызвано несколькими факторами.
Если ребенок рано приобщился к гаджетам и сенсорному вводу, его почерк также может страдать. Неаккуратное написание бывает сопряжено и с проблемами со зрением — астигматизмом или косоглазием.