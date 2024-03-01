По плохому почерку ребенка можно распознать проблемы с нервной системой

Причин неаккуратного написания бывает немало

Когда человеку присущ активный мыслительный процесс, его почерк может быть неаккуратным. Механические действия просто отстают от полета мыслей, и, пытаясь их догнать, человек спешит и пишет не очень красиво. Если в тетрадях вашего ребенка ничего не разобрать, он может быть из таких «мыслителей».

Хотя плохое написание бывает связано и с банальными неудобствами, то есть просто неподходящей ручкой. Но случаются и проблемы посерьезнее.

«Плохой почерк бывает результатом переживаний и эмоционального напряжения либо тремора рук — этот симптом присущ как волнению, так и сбоям в деятельности щитовидной железы. А еще могут быть поражены ядра головного мозга, либо имеются иные нарушения», — говорят медики.

На заболевание нервной системы плохой почерк укажет вместе с сочетанием нарушений координации и согласованности движений ребенка.

Иногда отклонение появляется на фоне рассеянности, отсутствия собранности, и это тоже может быть вызвано несколькими факторами.

Если ребенок рано приобщился к гаджетам и сенсорному вводу, его почерк также может страдать. Неаккуратное написание бывает сопряжено и с проблемами со зрением — астигматизмом или косоглазием.