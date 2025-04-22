По какой причине человек начинает кряхтеть

Это проявление не всегда признак старости

Почему человек иногда может кряхтеть? Всегда ли это связано с возрастом? Легче ли при этом становится кряхтящему? Давайте попробуем разобраться с этим.

Кряхтение — не просто звук, это явление, объясняемое физиологическими и психоэмоциональными процессами в организме. Например, при подъеме или усаживании в кресло, а также поднятии тяжестей ненадолго увеличивается внутрибрюшное давление, активирующее стабилизирующие мышцы кора, что порой сопровождается тем самым кряхтением. Физиология дает этому следующее объяснение: посредством звука происходит мобилизация усилия, создается опорная точка в дыхательном цикле.

«Люди в возрасте, у которых сокращена эластичность тканей, уменьшена суставная жидкость в объеме, костная ткань и мышечная масса снизили плотность, нуждаются в дополнительных мышечных усилиях при выполнении простых действий. Кряхтящие звуки в этом случае сигнализируют о необходимости компенсирования утраченной подвижности», — говорят терапевты.

Издавание звука в моментах усилия дает человеку возможность минимизировать степень внутреннего напряжения. Так активируется парасимпатическая нервная система: при выдохе с фонацией снижается частота сердечных сокращений, наступает некое расслабление и снятие тревожности. Наличие кряхтения нельзя назвать звуковым мусором, здесь это является формой саморегуляции.





«Вы можете столкнуться даже с социально обусловленным кряхтением — это результат перенятой привычки от старшего члена семьи, коллеги или любого человека из окружения. Тут кряхтение, как ритуал, признак того, что человек „устал“, хочет, чтобы к нему отнеслись с сочувствием», — объясняют психологи.

Если посмотреть на кряхтение глазами эволюции, оно, как и всякий звук, сопряжено с коммуникацией. Кряхтением можно сигнализировать людей о том, что вы стараетесь или находитесь в дискомфорте, чтобы повысить их эмпатию или они могли прийти на выручку.

Обычно кряхтение — это естественный рефлекторный компонент, сопровождаемый двигательную активность, но иногда этот звук говорит о патологии. Когда же? Когда появляется даже от незначительного физического усилия, сопряжено с болью, ведет за собой одышку, учащенное сердцебиение или чувство давления в груди, когда ограничена подвижность и беспокоит скованность; либо кряхтение возникает по ночам или в иной период, когда человек отдыхает, когда при этом немеют конечности, присутствует слабость, головокружение, имеются хрипы, кашель, осиплость в голосе.