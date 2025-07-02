Плотность кожи повышается при регулярном потреблении витамина C

Компонент способствует регенерации покровов

Аскорбиновой кислотой можно защитить кожные покровы и сделать их более плотными, поскольку витамин C способствует активации генов, отвечающих за клеточное обновление.

«Витамин С помогает процессу деления кератиноцитов — это ключевые клетки эпидермиса», — сообщается об исследовании американских ученых.

Представители науки проводили эксперимент с использованием лабораторной модели, имитирующей человеческий эпидермис. Тестируемый образец обрабатывали различными дозировками витамина С, но с учетом их соответствия естественному уровню в организме. Спустя неделю ученые заметили утолщение кожных покровов, а еще через неделю зафиксировали усиление результата.

Специалисты пришли к выводу, что аскорбиновой кислотой не только ускоряется рост клеток, но и оказывается воздействие на эпигенетику посредством «включения» генов, отвечающих за регенерацию.

Читайте также: Сон в макияже приближает старение.

Смотрите еще: Как недосып меняет внешность.