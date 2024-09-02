Плохая растяжка может быть индикатором ранней смерти

Подвижность позволяет прожить дольше

Возраст делает людей менее гибкими, потому, становясь старше, нужно уделять особое внимание упражнениям на растяжку, тем более что от нее может зависеть продолжительность жизни.

«Если в возрасте 46—65 лет у человека получается хорошо тянуться при выполнении упражнений на растяжку, то в свое последующее десятилетие он будет иметь больше шансов жить дальше, чем „негнущийся“ ровесник. Показатели по „выживаемости“ у гибких людей выше в 2—5 раз», — таковы данные исследований.

Оценить свою готовность к долгой жизни можно прямо сейчас — попробуйте дотянуться руками до кончиков пальцев ног из положения сидя, не сгибая при этом ноги. Гибкость, как и способность держать равновесие, относится к признакам общего хорошего физического здоровья, а от мышечной слабости повышается вероятность падений.