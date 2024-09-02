Возраст делает людей менее гибкими, потому, становясь старше, нужно уделять особое внимание упражнениям на растяжку, тем более что от нее может зависеть продолжительность жизни.
«Если в возрасте 46—65 лет у человека получается хорошо тянуться при выполнении упражнений на растяжку, то в свое последующее десятилетие он будет иметь больше шансов жить дальше, чем „негнущийся“ ровесник. Показатели по „выживаемости“ у гибких людей выше в 2—5 раз», — таковы данные исследований.
Оценить свою готовность к долгой жизни можно прямо сейчас — попробуйте дотянуться руками до кончиков пальцев ног из положения сидя, не сгибая при этом ноги. Гибкость, как и способность держать равновесие, относится к признакам общего хорошего физического здоровья, а от мышечной слабости повышается вероятность падений.