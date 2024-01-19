Питье холодного чая может привести к образованию камней

Употреблять такой напиток часто не рекомендуется

В приготовлении охлажденного чая используется лед, что придает напитку тонизирующие свойства. Такой чай наделяет организм энергией и создает стимуляцию умственной деятельности, кроме того, в нем сохраняются все полезные свойства.

«При этом пить охлажденный чай не стоит слишком часто, поскольку от такого напитка могут образовываться камни — в холодном чае имеются оксалаты, способствующие этому. Люди, которые склонны к мочекаменной болезни, должны быть особенно осторожны», — говорят нутрициологи.

Также холодными напитками нарушается теплоотдача тела, что чревато сосудистыми спазмами и появлением аритмии, потому при сердечных патологиях нежелательно пить чай прохладнее 20°C.

Еще холодное питье не годится для употребления на голодный желудок, а промышленный холодный чай вообще не лучший выбор — он изобилует сахаром и различными искусственными добавками.