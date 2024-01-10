Пить минеральную воду можно только по назначению врача

Она вредит при некоторых заболеваниях

Иногда у человека возникает желание оздоровиться при помощи минеральной воды, и часто поправить состояние посредством такого питья хочется именно после праздников. Однако минеральная вода показана лишь при определенных заболеваниях и целесообразность ее применения определяет доктор. Если же пить минералку без учета особенностей своего здоровья, можно неосознанно нанести себе вред.

«Кто-то вообще заменяет обычную воду минеральной и пьет ее на постоянной основе — это серьезная ошибка. Минеральной воде присуща биологическая активность, и пить ее можно, не превышая дозы, только после врачебного назначения. Особую осторожность в питье минеральных вод следует проявить людям с больными почками и желудочно-кишечным трактом»,— поясняют медики.

Проблемные почки могут не справиться с повышенной минерализацией питья, что осложнит состояние органов. Если вода газирована сильно, она ухудшит симптоматику, когда диагностирована гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Когда есть гипертоническая болезнь, от минеральной воды может повыситься давление, если в ней много ионов натрия и хлора.

Если минералка пьется активно, а питание при этом страдает, вероятны расстройства пищеварительной системы.

А вот при заражении гриппом и отсутствии перечисленных патологий можно улучшить самочувствие щелочной минеральной водой. Употребление такой воды в начальной стадии заболевания способно препятствовать тяжелому течению инфекции.