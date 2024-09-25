Пить магний нужно далеко не всем

Доверять следует не рекламе, а врачу

Если вы смотрите рекламу и понимаете, что вам требуется пропить курс магния, сперва посетите врача и расскажите о своем беспокойстве. Специалист оценит состояние, назначит обследования и пропишет препарат, дозировку, а также форму магния при необходимости.

«Когда надо принимать магний? Если вас беспокоят такие симптомы, как судороги, нарушение сна, депрессия, то вашему организму необходим магний. У магния есть требования к форме приема. Принимать его нужно за два-три часа до сна в дозировке 400 мг в сутки. Выбирайте форму: цитрат, хелат, глицинат, глюконат, оротат, треонат, кроме оксида и сульфата, они очень плохо усваиваются организмом», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Вместе с магнием для поддержки организма рекомендуется прием витаминов группы В, например В6, но ни в коем случае нельзя сочетать магний с витаминами В1, Е, железом и антибиотиками. Для чего вообще принимать магний? Магний является незаменимым микроэлементом, нужным для усвоения кальция, витаминов группы В и D3. При его недостатке возникают нарушения в сердечно-сосудистой и нервной системах, страдают мышцы и кости.

Форма магния и ее назначение:

• глицинат — при депрессии, нервном истощении, проблемах со сном;

• таурат — для поддержки сердца и метаболизма;

• малат, глюконат — при хронической усталости;

• цитрат — при проблемах с ЖКТ, выраженном ПМС;

• хелат — для поддержки нервной системы, при мышечных спазмах, судорогах и повышенном давлении;

• оротат — при нарушении сердечного ритма;

• треонат — для улучшения работы мозга (память, способность к обучению).