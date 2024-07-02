Пить кофе в жару нужно с восполнением водного баланса

За чашкой напитка должна следовать вода

Все, кто не могут жить без кофе, знают, что этот напиток способен не только бодрить, но и усиливать работу мочевыделительной системы, что небезопасно в жаркую погоду.

«Кофе, являясь диуретиком, приводит к активной потере влаги, и, если температура окружающей среды повышена, все это осложняет условия существования для организма. Тогда стоит опасаться обезвоживания, сгущения крови и слипания тромбов», — предупреждают врачи.

Употребив чашку кофе, после следует обязательно выпить стакан воды. В жаркие дни также не рекомендуется добавлять в кофе сахар, сиропы и прочие подсластители, сочетать кофе с алкоголем, шоколадом, иными энергетиками.