Пить чай из посуды с чайным налетом опасно из‑за токсинов

Чашки и заварочник нужно хорошо мыть перед каждым использованием

Если вы не привыкли тщательно мыть чайник и чашки от налета, который образует напиток, вы подвергаете свой организм атаке патогенных микроорганизмов.

«Когда посуда, из которой пьется чай, имеет темный налет, ее нужно хорошо помыть, иначе коричневая пленка становится местом размножения грибков и бактерий. Они сначала скапливаются в чашке или чайнике, а после селятся в организме. Особое внимание стоит уделять очистке чайного носика», — объясняют медики.

Все это несет токсическую нагрузку для здоровья, а еще поражает пищеварительный тракт и почки.

Чтобы насладиться вкусом чая и получить от напитка пользу, его нужно готовить в чистой посуде и пить свежим. Постоявший несколько часов чай, помимо заражения патогенами, способен лишить вас витаминов и микроэлементов — это происходит из-за того, что танины чая повышаются в своей концентрации и вымывают из организма нужные вещества.