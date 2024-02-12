Письмо от руки омолаживает мозг

Такая практика улучшает память и речь

Ученые провели исследование и выявили, как способ письма сказывается на деятельности мозга. Чтобы это понять, специалисты науки наблюдали за добровольцами, которым снимали электроэнцефалографию во время того, как они писали слова цифровым пером или печатали текст.

«Электроэнцефалограмма определила, что письмо от руки активирует начало более сложных процессов в мозге. Конечно, во времена цифровизации от печати на клавиатуре отказаться нельзя, но из-за того, что письмо от руки включает разные области мозга, такая деятельность считается хорошей тренировкой, продлевающей молодость органа», — объясняют специалисты.

Поэтому, когда есть возможность писать от руки, стоит практиковать это упражнение для мозга. Так, рукопись способна улучшить память человека. При написании текста от руки мозг концентрируется и ставит блок ненужным информационным потокам, поэтому человек становится внимательнее к тексту. Обеспечивается это за счет того, что письмо предполагает обилие движений для создания различных элементов, когда визуальной и двигательной коре мозга приходится работать интенсивнее.

«Написание от руки также сказывается на речи. При таком написании удается сочинять более богатые, насыщенные эпитетами и сложными оборотами тексты», — сообщают ученые.

Отмечено, что люди, пишущие на бумаге, являются более внимательными, ведь они не отвлекаются на легкий доступ в интернет, мерцание курсора и прочие помехи, которых просто нет на листе.