Первые признаки проблем со слухом

Нарушения могут не относиться к возрастным изменениям

Здоровье слуха — важная составляющая общего благополучия, потому, обнаружив начальные проявления ухудшения слуха, нужно как можно раньше приступить к лечению и предотвратить прогрессирование проблемы. Какие признаки говорят о нарушениях слуха?

Эти симптомы указывают на необходимость консультации специалиста:

• трудности при восприятии разговорной речи, особенно в шумных условиях;

• постоянный или периодический звон или шум в ушах;

• ощущение заложенности, давления или дискомфорта в ушах;

• необходимость увеличивать громкость телевизора или телефона до неудобных уровней;

• искажение слышимых звуков;

• боль в ушах или наличие выделений из раковин;

• потеря слуха, даже частичная или временная.

Важно! Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, рекомендуется обратиться к оториноларингологу.





Ухудшение слуха может быть вызвано различными факторами, не всегда связанными с возрастом. Основные причины включают:

• шумовое воздействие — длительное пребывание в шумной среде, использование наушников на высокой громкости;

• инфекционные заболевания — отит, воспаление среднего уха, вирусные или бактериальные инфекции;

• травмы головы и ушей — удары, повреждения при авариях или спортивных состязаниях;

• заболевания сосудов — гипертония, атеросклероз, нарушение кровообращения могут стать причиной дискомфорта в ушах;

• образ жизни и вредные привычки — курение, злоупотребление алкоголем, стресс — все это подрывает здоровье;

• медикаменты — некоторые лекарства способны оказывать негативное воздействие на слух;

• анатомические аномалии и врожденные патологии — например, врожденная тугоухость или аномалии развития уха.