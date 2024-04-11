Болезнь Паркинсона являет собой хроническое нейродегенеративное заболевание, которое влияет на движение человека и может серьезно отразиться на качестве его жизни.
Паркинсонизм относится к мультифакторным патологиям, существует несколько причин, которые могут провоцировать развитие недуга, среди них: генетическая предрасположенность, возраст, токсические воздействия на организм, черепно-мозговые травмы, осложнения после тяжелых заболеваний — энцефалита, онкологии, атеросклероза, злоупотребление нейролептиками и другие. Люди старше 60 лет более подвержены риску возникновения болезни, однако она может также проявиться и в более молодом возрасте.
«Болезнь связана с излишним накоплением белка альфа-синуклеина в определенных участках мозга, в результате чего происходят дистрофические изменения органа. Это приводит к гибели нейронов, а впоследствии — к снижению выброса дофамина — этот нейромедиатор отвечает за двигательную активность, вегетативную систему и психоэмоциональное состояние», — говорит заведующий отделением неврологии клиники ЮУГМУ Минздрава России, д. м. н. Андрей Василенко.
Обилие исследований позволило медикам определить сигналы в домоторной стадии заболевания, проявляющиеся немоторно. Такие симптомы не считаются специфичными, потому по ним нельзя выставить паркинсонизм, но чем разнообразнее немоторные признаки, тем более вероятно формирование патологии и появление явных симптомов — дрожи, замедления движений, жесткости в мышцах или нарушения равновесия.
По этим жалобам можно заподозрить приближение Паркинсона:
• запоры;
• сниженное обоняние;
• нарушенное поведение при фазе сна с быстрым движением глазных яблок;
• разные нарушения в эмоциях и восприятии;
• депрессивные наклонности;
• проблемы с мочеполовой сферой;
• сонливость в дневное время;
• нарушенное цветовосприятие;
• преобладание познавательной дисфункции;
• сбои терморегулирующей функции;
• появление легких моторных проявлений.
«Принято считать, что проблемы с обонянием на четыре-семь лет предшествуют моторной симптоматике», — отмечают медики.
Широкое распространение при болезни Паркинсона имеет и наличие зрительных нарушений, например, у пациента может быть искажено цветовое зрение, мигательный и зрачковый рефлексы, движение глаз, пространственное восприятие, распознавание лиц и появление зрительных галлюцинаций. Также ранним звоночком служит истонченная сетчатка, обнаруженная при обследовании.
Для защиты от этого заболевания рекомендуется вести здоровый образ жизни, включающий в себя регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Важно следить за эмоциональным и психологическим состояниями, избегать стрессов и поддерживать здоровые отношения с близкими. Установлено, что люди, склонные к депрессиям, в три раза чаще сталкиваются с болезнью Паркинсона.