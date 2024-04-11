Первые признаки надвигающегося Паркинсона до появления тремора

Всемирный день борьбы с болезнью проходит 11 апреля

Болезнь Паркинсона являет собой хроническое нейродегенеративное заболевание, которое влияет на движение человека и может серьезно отразиться на качестве его жизни.

Паркинсонизм относится к мультифакторным патологиям, существует несколько причин, которые могут провоцировать развитие недуга, среди них: генетическая предрасположенность, возраст, токсические воздействия на организм, черепно-мозговые травмы, осложнения после тяжелых заболеваний — энцефалита, онкологии, атеросклероза, злоупотребление нейролептиками и другие. Люди старше 60 лет более подвержены риску возникновения болезни, однако она может также проявиться и в более молодом возрасте.

«Болезнь связана с излишним накоплением белка альфа-синуклеина в определенных участках мозга, в результате чего происходят дистрофические изменения органа. Это приводит к гибели нейронов, а впоследствии — к снижению выброса дофамина — этот нейромедиатор отвечает за двигательную активность, вегетативную систему и психоэмоциональное состояние», — говорит заведующий отделением неврологии клиники ЮУГМУ Минздрава России, д. м. н. Андрей Василенко.

Обилие исследований позволило медикам определить сигналы в домоторной стадии заболевания, проявляющиеся немоторно. Такие симптомы не считаются специфичными, потому по ним нельзя выставить паркинсонизм, но чем разнообразнее немоторные признаки, тем более вероятно формирование патологии и появление явных симптомов — дрожи, замедления движений, жесткости в мышцах или нарушения равновесия.





По этим жалобам можно заподозрить приближение Паркинсона:

• запоры;

• сниженное обоняние;

• нарушенное поведение при фазе сна с быстрым движением глазных яблок;

• разные нарушения в эмоциях и восприятии;

• депрессивные наклонности;

• проблемы с мочеполовой сферой;

• сонливость в дневное время;

• нарушенное цветовосприятие;

• преобладание познавательной дисфункции;

• сбои терморегулирующей функции;

• появление легких моторных проявлений.

«Принято считать, что проблемы с обонянием на четыре-семь лет предшествуют моторной симптоматике», — отмечают медики.

Широкое распространение при болезни Паркинсона имеет и наличие зрительных нарушений, например, у пациента может быть искажено цветовое зрение, мигательный и зрачковый рефлексы, движение глаз, пространственное восприятие, распознавание лиц и появление зрительных галлюцинаций. Также ранним звоночком служит истонченная сетчатка, обнаруженная при обследовании.

Для защиты от этого заболевания рекомендуется вести здоровый образ жизни, включающий в себя регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. Важно следить за эмоциональным и психологическим состояниями, избегать стрессов и поддерживать здоровые отношения с близкими. Установлено, что люди, склонные к депрессиям, в три раза чаще сталкиваются с болезнью Паркинсона.