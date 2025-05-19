Первая помощь при зубной боли до посещения врача

Есть два эффективных способа сохранения здоровья ротовой полости

Если зуб разболелся ночью и возможности посетить стоматолога нет, нужно как-то продержаться до утра. Зубная боль — одна из самых неприятных, поэтому ее выраженность хочется скорее снизить. А что делать, если в домашней аптечке даже обезболивающие кончились?

Тогда поможет соленая вода — она является природным дезинфицирующим раствором, а еще простым и эффективным средством от зубной боли. Разведите половину чайной ложки соли в стакане теплой воды и прополощите рот.

Нужный результат обеспечит и гвоздика или гвоздичное масло. Гвоздика богата эвгенолом — натуральным антисептиком. Больной зуб посыпают небольшим количеством молотой пряности либо осторожно жуют целую гвоздику с целью попадания на пораженный участок ее масла.

Также на лицо со стороны больного зуба можно ненадолго приложить компресс с холодом.

Лучшей профилактикой зубной боли считается соблюдение двух мер: это обеспечение качественной гигиены полости рта и визиты к стоматологу каждые полгода.