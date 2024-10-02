Переживания угнетают иммунную систему

Сильно бьет по защитным силам и недосып

Осенние похолодания заставляют нас задуматься об укреплении иммунитета, ведь болеть никому не хочется. И первое, что нужно сделать для своего здоровья, — это не бежать в аптеку за витаминными добавками, а оценить свои привычки.

Так, постоянный недосып делает человека подверженным болезням. Если утром, вставая с постели, вы ощущаете разбитость и не можете прийти в себя до того, как выпьете кофе, значит, сна катастрофически мало. Когда есть чувство бодрости и ощущение, что вы отдохнули, — все хорошо, вы получаете свою норму сна.

«Плохо отражается на иммунной системе и стрессовое воздействие на организм, тяжелые эмоциональные переживания, потому следует научиться справляться с негативными эмоциями, не обращать внимания на мелочи и не терять чувства юмора», — говорят терапевты.

Чтобы иммунитет был крепким, старайтесь не зависеть от вредных привычек. Если вы курите или употребляете алкоголь, организму приходится расходовать свои силы на обезвреживание ядов, а на борьбу с патогенами их может уже не остаться.