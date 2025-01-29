Перенесенная матерью инфекция бывает причиной лишних пальцев у ребенка

Почему еще случается полидактилия

Полидактилия является отклонением, для которого характерно наличие на кистях или стопах лишних пальцев. Такие пальцы могут ничем не отличаться от остальных, то есть иметь нормальное развитие, либо представлять собой рудиментарные придатки.

Часто у людей с полидактилией диагностируется наличие других врожденных аномалий костно-суставных структур, то есть лишние пальцы бывают не только самостоятельной патологией, но и проявлением какого-то синдрома. Дети с полидактилией обычно бывают здоровыми, не имея иных отклонений, а проведенное хирургическое вмешательство позволяет и вовсе забыть про особенность.

«Полидактилия — результат генетических факторов. Патология бывает единичной и случайной, а может передаться ребенку наследственно. Возможная причина лишних пальцев может крыться и в сложных хромосомных нарушениях», — сообщают генетики.

Вероятность недуга повышается и от воздействия негативных внешних факторов, когда ребенок находится еще в утробе матери. Полидактилия бывает осложнением инфекции, которую перенесла беременная женщина, а также проявлением контакта с определенными химикатами.