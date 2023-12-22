Передвижные флюорографы приедут в сельские районы Челябинской области

В ходе визита в Аргаяшский район губернатор Алексей Текслер дал ряд поручений Минздраву

На Южном Урале будет организована работа передвижных маммографов и флюорографов для сельских территорий. Такое поручение руководству Минздрава Челябинской области дал губернатор Алексей Текслер в ходе визита в Аргаяшский район, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Во время осмотра губернатором обновленного центра общей врачебной практики в Аргаяше выявилась проблема: в крупных муниципалитетах (а Аргаяшский район самый большой в области) диспансеризация проходит не так хорошо, как хотелось бы, потому людям неудобно или просто не хочется ездить в райцентр из отдаленных деревень ради флюорографии и маммографии.

Алексей Текслер прямо на месте поручил и. о. главы областного Минздрава Елене Недочуковой организовать работу передвижных флюорографов и маммографов таким образом, чтобы обеспечить максимальный охват исследованиями сельского населения.

Глава региона также сообщил, что принято решение расширять использование телемедицины.

«Договорились о том, что в новых ФАПах, которые мы открываем, должна быть возможность получить услуги телемедицины. Но не просто консультацию, а, например, чтобы врач в ФАПе снимал ЭКГ, тут же шла расшифровка, взаимодействие и контакт с врачом челябинской или районной больницы в зависимости от ситуации. Это хороший, важный проект, мы его реализуем. Уверен, он поможет решить проблемы с оказанием медицинской помощи, чтобы людям не надо было ездить в районный или областной центр для получения помощи», — сказал, в частности, губернатор.

Что касается самого центра общей врачебной практики, то он располагается в бывшем купеческом доме. В помещениях заменили сантехнику и электрику, сделали внутреннюю отделку и обшили фасад сайдингом. После ремонта центр открылся в октябре и выполняет функции дневного центра, где принимают капельницы гипертоники и диабетики.