Перед работой на садовом участке нужно провести разминку

Также следует избегать чрезмерных нагрузок и нефизиологичных поз

Чем схожи дачные работы и спортивная тренировка? Тем, что такие занятия требуют предварительной разминки. На садовом участке, как и в фитнес-зале, нельзя сразу приступать к тяжелому труду, сначала нужно подготовить тело.

«Можно выполнить классическую разминку, как на уроке физкультуры, а можно начать с более легких садовых работ. В процессе работы важно помнить про отдых. Приехав в выходные на дачу, нельзя провести все время не разгибаясь — ничем хорошим это не закончится. Каждые полчаса устраивайте себе перерывы. Если имеются заболевания суставов, вся работа должна занимать не более четырех часов в сутки», — предупреждают врачи.

Во время работ старайтесь сохранять спину прямой, для этого следует правильно выбирать длину черенков лопаты и других инструментов.

При посадке семян или рассады, прополке грядок рекомендуется находиться на четвереньках и быть в наколенниках — так позвоночник сможет сохранить естественность изгибов и не подвергнется излишней нагрузке.

Если все же случится перетрудиться и подъем с кровати следующим утром будет осложнен, воспользуйтесь противовоспалительными препаратами и гелями, соблюдайте покой и отдыхайте, а при ухудшении состояния обращайтесь к врачу.