Перед новогодней ночью нельзя голодать

Иначе не избежать переедания

Есть такая традиция — уходить в пищевой отрыв в дни новогодних праздников: сначала готовить много еды, потом стараться все это съесть, чтобы не испортилось, после пить таблетки, ведь организм не справляется с перееданием. И каждый раз врачи напоминают, что и в Новый год нужно прежде всего думать о своем здоровье.

«Чтобы избежать переедания и сохранить хорошее самочувствие, планируйте меню заранее. Составьте список блюд, которые хотите приготовить и попробовать, — это избавит от спонтанности и неумеренности в еде. Важно не голодать перед праздником, чтобы не объесться ночью. Регулярные приемы пищи в течение дня помогут контролировать аппетит», — говорит гастроэнтеролог высшей квалификационной категории «Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Константин Овчинников.

Не совершайте гастроошибку, избегая еды в течение дня перед застольем, чтобы с боем курантов ударить по пищеварительному тракту.

Сосредоточиться нужно на качестве, а не на количестве блюд, выбирая здоровую и питательную пищу. Не игнорируйте овощи, фрукты и нежирные белки — они насытят, не перегружая организм.

Не спешите за столом, тщательно пережевывайте пищу — это не только поможет ЖКТ-системе в переваривании, но и позволит мозгу не пропустить момент насыщения.





«Убедитесь, что вы пьете достаточно воды. Иногда мы путаем жажду с голодом, что приводит к излишнему потреблению пищи. Не забывайте, что алкоголь увеличивает аппетит и снижает самоконтроль. Если вы решите выпить, делайте это умеренно и чередуйте с безалкогольными напитками, лучше с водой», — советует специалист.

Не переесть поможет и размер тарелки, берите небольшую и кладите на нее немного еды.

Если кто-то предлагает блюдо, которое вам совсем не хочется пробовать, не бойтесь показаться невежливым, отказываясь от угощения, помните, что здоровье важнее.

Чувствуете сытость? Не продолжайте трапезу, дайте отдохнуть своему организму. Не гонитесь за тем, чтобы поесть всего, последствия могут быть грустными.

Будьте активны в праздничные дни, старайтесь разнообразить посиделки за столом прогулками, танцами, спортивными занятиями. Это позволит сжечь лишние калории и обеспечит вас приливом энергии.

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