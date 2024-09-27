Перебить тягу к сладкому могут горькие продукты

Что нужно включить в рацион

Тяга к сладкому у некоторых людей бывает очень сильной, напоминающей настоящую зависимость, но и вред от злоупотребления сахаросодержащими продуктами не меньше. Поэтому всем любителям вкусняшек следует подумать, как можно сдержать себя в поедании сладостей.

«Одним из способов сократить потребление сладкого может стать введение в питание продуктов с горечью. Благодаря горечи активируется производство слюны, нейтрализуется кислотность во рту и снижается восприимчивость к сладкому вкусу», — сообщают диетологи.

Также горечь стимулирует выработку желудочного сока, что улучшает пищеварение и функционирование кишечника.

Чтобы унять тягу к сладкому, не обойтись без цикория, брюссельской капусты, спаржи, репы, редиса, рукколы, петрушки, кинзы, сельдерея, шпината, базилика, печени, имбиря, куркумы и корицы.