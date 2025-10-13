Паук выпрыгнул из уха ребенка во время осмотра в бурятской больнице

Мальчика планировали лечить от отита

В Бурятии врач обнаружил паука в ухе у ребенка, инцидент произошел в Куркумканской ЦРБ, передает агентство arigus.tv.

Сообщается, что на прием к врачу обратился ребенок с жалобами на сильную боль в ухе. Первоначально медики заподозрили отит, при осмотре с помощью отоскопа была обнаружена крупная серная пробка. Когда врач начал ее аккуратно удалять, из слухового прохода неожиданно выпрыгнул крупный черный паук.

Напуганное насекомое перебралось на мочку уха ребенка, что вызвало у того инстинктивный крик. К счастью, паника была кратковременной — ее источник быстро устранили, а осмотр подтвердил, что в остальном ребенок здоров.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинской области этим летом участились сообщения о пауках. Опасных для человека видов на Южном Урале нет, однако укусы некоторых степных насекомых могут быть болезненными.