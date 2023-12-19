Пациенты-мужчины чувствуют меньше боли с врачами-женщинами

Ученые доказали, что врач не «бесполое существо»

Врачей принято относить к существам без пола, однако представители науки определили, что половой признак играет свою роль в лечении больных: так, мужчины комфортнее себя ощущают в окружении женщин-врачей.

Ученые провели три исследования. В первом здоровым добровольцам оказывали стимуляцию на свод стопы при помощи короткого лазерного импульса. Установлено, что женщине-врачу, воздействуя на мужчину, приходилось прибегать к болевой стимуляции повышенной силы, чем влияющему на испытуемого мужчине-врачу, то есть с женщиной мужчина-пациент может выдержать больше боли.

Во втором исследовании участники получили по небольшому устройству, нажимая на которое, они ощущали на себе воздействие слабого электрического тока. Если при этом присутствовала женщина-врач, мужчина также демонстрировал большую устойчивость к боли, чем с врачом-мужчиной. При этом в обоих случаях врачи одевались нейтрально и не допускали каких-то взаимодействий, сказывающихся на ситуации.

Третье исследование проходило в палатах, где пациентам, перенесшим операцию, врачи задавали вопросы об интенсивности их боли. Мужчины, отвечая женщинам, говорили о меньшей выраженности болей, нежели в разговорах с врачами своего пола. Однако при таком же эксперименте с пациентками способность женщин-врачей «минимизировать» болевые ощущения прооперированных не проявилась.