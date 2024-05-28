Пациентам после инсульта обязательно нужен психолог

Такая помощь — важнейший аспект реабилитации

Восстановление после инсульта — непростой период. И здесь нет лишних деталей, наоборот, часто важные моменты бывают упущены, что весьма осложняет возвращение человека к нормальной жизни. Одним из таких моментов, о которых забывают, является психологическая помощь.

«После инсульта пациенты часто сталкиваются с различными эмоциональными проблемами: депрессией, тревогой, чувством беспомощности, расстройствами сна. В таких случаях требуется профессиональный помощник, позволяющий осознать и преодолеть эмоциональные реакции. Работа со специалистом дает возможность пациентам развить стратегии совладания со стрессом, улучшить самочувствие и адаптироваться к новой жизненной ситуации после катастрофы, восстановить самооценку, улучшить мотивацию и повысить качество жизни», — объясняет медицинский психолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Матвей Гаврилов.

Важным этапом работы с таким пациентом становится психодиагностика или нейропсихологическое тестирование, выявляющее психопатологическую структуру личности во время болезни, ресурсы и степень психических изменений, произошедших после инсульта.

Отметим, помощь требуется не только больному, но и его близким, ведь им также нужно понять и принять новую обстановку, научиться эффективно взаимодействовать с пострадавшим и поддерживать его.