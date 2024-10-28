Папилломы имеют риск перерождения в онкологию

Часто врачи рекомендуют удалять эти образования

Присутствие папиллом на теле свидетельствует о наличии в организме вируса папилломы человека (ВПЧ), что считается онкомаркером, потому имеющиеся образования всегда следует показывать врачу и решать вопрос о необходимости их удаления.

«Вирусная природа папилломы характеризуется высокими рисками заражения, самозаражения и перерождения в злокачественное образование. Одним из вариантов избавления от папиллом является лазерное удаление. Метод безболезненный, бескровный и с низкой вероятностью рецидива», — говорят дерматовенерологи.

Папиллома представляет собой небольшой нарост, по цвету идентичный с кожей либо несколько темнее. Типы ВПЧ различны: одни не представляют угрозы, другие сигнализируют о возможном развитии онкологии.