Пакетированный чай может спровоцировать рак

Если часто прибегать к такому способу заварки, есть риски заболеть

Ученые подсчитали, что заваривание одного пакетика чая водой, температура которой составляет 95°C, способствует появлению в чашке не только вкусного напитка, но и порядка 11 миллиардов микропластиковых частиц.

«Накопление микропластика в кровотоке, печени и почках опасно развитием онкологических патологий и множественных воспалений», — сообщают представители науки.

Если вы изредка практикуете такой способ заваривания, ничего страшного с организмом не случится, но постоянное потребление чая не в бумажных, а пластиковых пакетиках может угрожать здоровью.