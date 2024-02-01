Ученые подсчитали, что заваривание одного пакетика чая водой, температура которой составляет 95°C, способствует появлению в чашке не только вкусного напитка, но и порядка 11 миллиардов микропластиковых частиц.
«Накопление микропластика в кровотоке, печени и почках опасно развитием онкологических патологий и множественных воспалений», — сообщают представители науки.
Если вы изредка практикуете такой способ заваривания, ничего страшного с организмом не случится, но постоянное потребление чая не в бумажных, а пластиковых пакетиках может угрожать здоровью.