Ожирение крадет у человека до 10 лет жизни

Что поможет не сорваться с диеты

Склонность к ожирению можно определить с помощью простого подсчета индекса массы тела (ИМТ), для этого нужно вес (кг) разделить на рост (м), возведенный в квадрат, например: 74 кг:1,78 м².

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, нормальный ИМТ составляет от 18,5 до 24,9. Значения от 25 до 29,9 указывают на лишний вес, а ИМТ 30 и выше свидетельствует об ожирении.

Еще при определении состояния тела стоит учитывать обмеры талии — ожирение может быть абдоминальным, когда избыточный жир накапливается преимущественно в области живота. Для мужчин обхват талии более 94 см, а для женщин более 80 см считается повышенным риском.

Кроме того, генетическая предрасположенность, уровень физической активности, питание и психологическое состояние также влияют на вероятность развития ожирения.





«Ожирение является хроническим заболеванием, сопровождающимся чрезмерным набором веса, а также фактором риска для множества недугов, включая сердечно-сосудистые патологии, — избыточный вес повышает риск гипертонии, атеросклероза и инфарктов, сахарного диабета II типа — инсулинорезистентность часто развивается на фоне ожирения, болезней опорно-двигательного аппарата — из-за чрезмерной нагрузки на суставы», — говорят диетологи.

Ожирение также сопряжено с некоторыми видами рака, ученые нашли связь с онкологией молочных желез, толстой кишки, матки и других органов. Обструктивное апноэ сна тоже развивается при ожирении, осложняя дыхание. Еще тучность вызывает депрессию и тревожные расстройства ввиду появления комплексов. И люди с ожирением в среднем живут на 10 лет меньше.

Люди, склонные к набору веса, часто садятся на диеты и так же часто срываются. Почему же не удается довести начатое до конца?

«Причиной срыва может быть эмоциональное питание — заедание стресса или плохого настроения либо нереалистичные ожидания — слишком строгие ограничения приводят к быстрому разочарованию. Отсутствие поддержки близких также может затруднить процесс похудения», — рассказывают специалисты.





Чтобы избежать срывов и повысить мотивацию, попробуйте:

• установить реалистичные цели — вместо резкого похудения ставьте небольшие, достижимые задачи;

• создать план питания — выбирайте более здоровые альтернативы любимым продуктам, но не отказывайтесь от них полностью;

• заниматься физической активностью — выбирайте те виды спорта, которые вам нравятся, чтобы не воспринимать их как тяжелую обязанность;

• вести дневник питания — это поможет осознать свои привычки и выявить триггеры для срывов;

• найти поддержку — общение с друзьями, близкими или участие в группах поддержки может значительно укрепить вашу мотивацию;

• развивать осознанность — учитесь слушать свое тело и понимать, когда вы действительно голодны, а когда едите по другим причинам;

• запастись терпением — если бы избавляться от лишнего веса было так же легко, как его набирать, не было бы столько методик и советов по похудению. Ищите для себя рецепты полезного меню и знакомьтесь с новыми продуктами, имеющими ценность для организма и приемлемую калорийность. И дайте себе время.