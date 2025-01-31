Отсутствие завтрака приводит к застою желчи

От этого вздувается живот и случаются другие проблемы

Мучаетесь от вздутия живота, тяжести в подреберье, несварения и прочих проблем с желудочно-кишечным трактом? Причина неприятностей может крыться в застое желчи, который бывает, если человек пропускает завтрак.

«Нормальный отток желчи стимулирует выработку ферментов, переваривающих жиры, и благоприятно сказывается на перистальтике кишечника. Разобраться со вздутием живота, несварением и запорами можно при помощи регулярного завтрака, который обеспечивает профилактику застойных явлений в желчном пузыре. Благодаря правильному завтраку запускаются обменные процессы, направляющие желчь в кишечник, где и происходит расщепление жиров», — объясняют гастроэнтерологи.

Полноценный завтрак состоит из белков, например яиц, орехов, сыра, жиров — авокадо, жирной рыбы, сливочного масла, а еще по утрам рекомендуется потребление некрахмальных овощей — огурцов, помидоров, капусты.