Отсутствие завтрака приводит к образованию камней в желчном пузыре

Пропуская утренний прием пищи, человек провоцирует застой желчи

Если вы постоянно придумываете для себя отговорку, почему вы не завтракаете, пора разобраться с этой проблемой. Когда отсутствие завтрака связано с физическим состоянием, то есть вы отказываетесь есть по утрам из-за того, что после чувствуете недомогание, — нужно сходить к врачу. История является патологической.

Если же вам «некогда» завтракать, следует пересмотреть свой распорядок и выделить несколько минут для первого приема пищи. Завтрак играет очень важную роль в системе питания. Пропуская завтрак, человек серьезно вредит своему здоровью. Одним из нежелательных последствий такого образа жизни могут быть проблемы с желчным пузырем.

«Утренним приемом пищи мы помогаем сократиться желчному пузырю после сна. Если лишать себя завтрака, случится застой желчи, а это чревато образованием камней», — предупреждают гастроэнтерологи.

Завтрак обязательно должен включать в себя белковую пищу и медленные углеводы. А до начала утренней трапезы, примерно за 15 минут, следует выпить стакан теплой воды, чтобы «разбудить» систему пищеварения.