Отсутствие солнцезащитных очков может привести к слепоте

В солнечную погоду нужно особенно беречь глаза

Многие люди недооценивают важность защиты глаз от ультрафиолетовых лучей, считая, что солнцезащитные очки — это лишь модный аксессуар или средство для комфорта. На самом деле отсутствие специальных очков в солнечную погоду опасно: могут быть серьезные проблемы со зрением и глазным здоровьем.

«Длительное пребывание на солнце без защиты вызывает фотохимическое повреждение роговицы и конъюнктивы — так называемый „солнечный конъюнктивит“ или „солнечный ожог глаз“. Это сопровождается краснотой, слезотечением, ощущением песка в глазах и светобоязнью», — информируют офтальмологи.

Ультрафиолетовые лучи повреждают хрусталик глаза, провоцируя его помутнение, что в дальнейшем чревато развитием катаракты — одной из ведущих причин слепоты в мире.





«Долгое воздействие УФ-лучей пагубно и для сетчатки, особенно в зоне макулы, что связано с формированием возрастной макулодистрофии — состояния, которое приводит к потере центрального зрения, отвечающего за способность различать мелкие предметы и детали прямо перед собой», — предупреждают врачи.

УФ-облучение вызывает и птеригий — доброкачественное разрастание ткани на роговице, которое ухудшает зрение и требует хирургического вмешательства.

Читайте также: Как выбрать солнцезащитные очки.