Отсутствие шапки зимой приводит к выпадению волос

Переохлаждение плохо сказывается на состоянии волосяных луковиц

Некоторые женщины отказываются надевать шапку зимой, чтобы не испортить прическу, но игнорирование головного убора в холода может повлиять на шевелюру еще больше: волосы просто начнут выпадать. То же касается и мужчин, которые не любят шапки.

«Переохлаждение кожи головы может наступить и через пять минут, что уж говорить о том, если ходить без шапки все время. От переохлаждения спазмируются кровеносные сосуды, что сказывается на питании волос, от недостатка питательных веществ они ломаются и даже полностью выпадают», — говорят трихологи.

Когда на улице −5°C, шапка обязательна. Если температура с небольшим плюсом, но идет снег или дождь либо присутствует ветер, головной убор также необходим.

Кстати, сама шапка тоже может спровоцировать выпадение волос, если она подобрана не по размеру. При сильном облегании головным убором, стягивании головы также возникают проблемы с кровообращением в луковичной части и запускается процесс отмирания волос. Еще шапка, создающая трение, вредит поверхности волос, их структура ослабевает.