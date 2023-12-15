Отсутствие проветривания ведет к кислородному голоданию

Не открывать окна зимой является ошибкой

Некоторые люди так не любят зиму и боятся сквозняков, что опасаются проветривать в сезон холодов. Врачи предостерегают от подобной ошибки: при отсутствии доступа свежего воздуха в комнату у человека развивается кислородное голодание, что плохо отражается на самочувствии и ведет к снижению жизненного тонуса, особенно это вредит состоянию мозга и нарушает функционирование легких.

«Если люди игнорируют проветривание, то помещение становится местом скопления таких вредных компонентов, как метан, альдегиды и аммиак, вызывающих слабость, бессилие, угнетающих концентрацию и работоспособность. Когда квартира или место работы не вентилируются, появляются благоприятные условия для размножения микробов, вирусов, пыли, плесени», — предупреждают медики.

Советуем также обратить внимание на запотевание окон, если подобное случается в вашей квартире. Конденсат относится к первому признаку проблем с вентилированием и чрезмерной влажностью — из-за этого распространяется грибок.

«А вот бояться увеличения сырости при проветривании, когда идет дождь или падает снег, не стоит», — отмечают специалисты.

Еще эксперты рекомендуют не включать обогреватели, если после проветривания в комнате стало очень холодно. Лучше дождаться, пока помещение согреется естественным образом, отопительный же прибор заберет необходимый здоровью кислород.

Проветривать зимой нужно от 10 до 15 минут, старайтесь делать это минимум дважды в сутки.