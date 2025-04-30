Отпуск продлевает жизнь

Но есть одно условие

Ученые доказали, что благодаря соблюдению режима труда и отдыха можно улучшить свое здоровье и продлить жизнь. Люди, которые периодически уходят в отпуск, живут дольше тех, кто пренебрегает этой возможностью.

Даже семь дней отдыха в год могут удлинить жизнь. При регулярных перерывах на отдых удается снижать вероятность смерти от сердечно-сосудистого заболевания на 30 процентов. Лучше всего, если за год получится уделить отдыху не менее месяца.

Ключевое условие полезного и живительного во всех смыслах отпуска — его полноценность. Необходимо уезжать или улетать и действительно менять обстановку, получая новые впечатления и опыт. Обычное лежание на диване дома не подойдет.