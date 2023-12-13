Откуда появляются полипы в носу

Можно ли обойтись без операции

Носовые пазухи являются излюбленным местом для произрастания полипов. Предрасполагающими к полипозу факторами называют: аллергический ринит, бронхиальную астму, острые и хронические инфекции, муковисцидоз. Образование полипов представляет собой достаточно длительный процесс, потому постепенное закрытие воздушных проходов протекает для человека незаметно. Симптоматика заявляет о себе уже при разрастании полипа, когда им перекрывается доступ воздуха.

«Больные жалуются на заложенность носа, стекание слизи по задней стенке глотки, частое чихание, снижение или потерю обоняния, боль и зуд в глазах. Иногда симптомы могут беспокоить сезонно, а порой круглогодично. У пациентов нередко развивается синдром хронической усталости, нарастает кислородная недостаточность. Полипы способствуют частому развитию различных заболеваний», — говорит оториноларинголог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Антон Шаламов.

Когда появляются необычно-неприятные ощущения в области носа, стоит посетить оториноларинголога. Медикаментозное лечение полипов в носу бывает эффективно в начальной стадии полипозного риносинусита. Наиболее результативен комплексный подход: хирургическое удаление полипов с последующим курсом местной консервативной терапии.