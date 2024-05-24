Откуда берется боль в боку при беге

Неприятное ощущение может сильно напугать

Все, кто практикует занятия бегом в парке или фитнес-центре, наверняка могли сталкиваться с таким дискомфортным состоянием, как колющие боли в боку. При их повторении люди, испугавшись, могли даже отказаться от тренировки. Откуда же берется эта боль?

«При беге усиливается кровоток. Кровь из „резерва“ нашего организма начинает поступать к работающим мышцам. Так может случиться, если мы начинаем бежать без предварительной разминки, кровь не успевает равномерно перераспределиться. И страдают от этого органы брюшной полости — печень и селезенка. Они переполняются кровью и давят на собственную оболочку — капсулу. В оболочке находится много нервных окончаний, за счет возросшего давления они и образуют острую боль. Если болит в правом боку — дело в печени, если в левом — в селезенке», — объясняет заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Чтобы избежать болей, выполните хорошую разминку на все тело продолжительностью 10—15 минут и только после разогрева приступайте к бегу.

«Если боль появится и после подготовки, сразу остановитесь либо сбавьте темп. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и круговыми движениями помассируйте область печени или селезенки», — советует доктор.

Не сгибайтесь в этот момент, чтобы не зажимать желудочно-кишечный тракт. Также не нужно сбивать дыхание, его следует восстановить. Снова разомнитесь, и можете возвращаться к пробежке.