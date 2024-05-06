Отказ от соцсетей повышает самооценку женщины

На улучшение восприятия себя нужно немного времени

Чувствуете проблему с самооценкой? Тогда откажитесь от социальных сетей, вместо того чтобы выискивать в зеркале очередные «недостатки» во внешности.

«Насмотревшись на фото с идеальными формами и лицами блогеров, женщины становятся недовольны собой и своей фигурой. Это провоцирует психическую неустойчивость, портит настроение и сказывается на качестве жизни и взаимодействии с окружающими, побуждает к желанию корректировать „недостатки“ и всячески „перекраивать“ себя», — информируют психологи.

Даже недели воздержания от просмотра соцсетей достаточно, чтобы стабилизировать свое состояние и поднять самооценку.