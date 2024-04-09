Отказ от этого вещества делает человека моложе и стройнее

Приятные изменения будут сразу, колоссальные — через год

Достаточно месяца, чтобы сделать свою кожу здоровой и улучшить текстуру покровов, и вовсе не обязательно для этого обращаться за дорогостоящими салонными процедурами.

Также через месяц вы оцените, что пищеварительная система стала работать слаженнее, обмен веществ активизировался, и с первого дня «новой жизни» ваши зубы начнут получать профилактику от кариеса. Вы, наверное, уже догадались, что речь идет об отказе от сахара.

«Исключив добавленный сахар из своего рациона, организм перенастроится на другой режим работы. В частности, начнет активно сжигать жир, ведь ему ежедневно нужно получать откуда-то энергию. И поскольку поступление сахара прекращено, в качестве топлива придется использовать жировую прослойку. Уже в первую неделю вы заметите, что одежда стала на вас свободнее», — говорят диетологи.

Поначалу дни будут непростыми, особенно у заядлых сладкоежек, но, пережив «ломку», вскоре вы поймете, что стали бодрее и энергичнее, вас перестанут беспокоить спады тонуса, дневная сонливость и скачки в настроении.

Если вас хватит на продолжительный срок, например на год, вы и окружающие оцените омолаживающий эффект здорового образа жизни. Морщин станет меньше, их выраженность сократится, поскольку гликация — разрушение коллагена и эластина под действием сахара — вам больше не угрожает.

Отметим, что лучшие результаты удастся наблюдать не только при отказе от сахара, но и в целом при здоровом питании.