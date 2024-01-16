Отчего у взрослых появляется щербинка между зубами

Есть три основные причины

Промежуток посередине зубного ряда, или диастему, а проще говоря щербинку, кто-то может считать своей фишкой, а другой будет испытывать комплексы относительно этой особенности. Почему же появляется щербинка?

«Диастема может образоваться не только в детском возрасте, ее формирование отмечается и у взрослых людей. Порой щербинка указывает на имеющуюся серьезную проблему со здоровьем челюстной системы», — говорят ортодонты.

Существуют три основные причины возникновения щербинки:

• микродентия — при этом нарушено соотношение между размером челюстей и размером передних зубов — челюсти большие, а зубы маленькие;

• аномалии прикуса — при неправильном прикусе передние зубы перегружаются и смещаются кпереди. При этом случается их «расхождение», из-за чего и появляются щели;

• пародонтит — если ткани у корней передних зубов рассасываются, то теряется опора, тогда зубы начинают «расходиться». Обычно это беспокоит зрелых людей после 50 лет. Опасно тем, что есть риски выпадения зубов.

Из перечисленного понятно, что ортодонты не считают щербинку изюминкой, а рассматривают ее как следствие какой-либо проблемы. Если у вас есть щербинка, есть смысл показаться специалисту и решить вопрос. Врач может установить накладки на моляры, которые снимут лишнюю нагрузку с передних зубов, либо сделает реставрацию зубов при их недостаточном размере. Ну а при пародонтите также требуется скорейшее лечение.