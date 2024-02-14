Отчего простуда вызывает зубную боль

Симптом может появиться, если в ротовой полости имеются проблемы

Иногда простуда может сопровождаться зубной болью. Конечно, неприятные ощущения в зубах не связаны напрямую с ОРВИ, простуда лишь ведет к обострению хронического воспаления в ротовой полости.

«При ОРВИ вероятно воспаление десневых карманов, образованных около зубов. Кровоточивость, отечность части или целой десны. К тому же от постоянного приема лекарств, полосканий и рассасываний различных средств, направленных на борьбу с вирусной инфекцией, меняется кислотность слюны, что провоцирует и/или ускоряет развитие кариеса», — объясняют стоматологи.

Поскольку простудное заболевание говорит о снижении защитных сил организма, у человека на этом фоне может также образоваться во рту стоматит, который тоже доставляет много неприятностей. Со стоматитом сталкивается до 60 процентов больных простудой. Другие пациенты могут мучиться герпесом, который иногда образуется на слизистых рта.

«Можно пострадать от воспалений на верхней части зубных корней: кист, периодонтитов, гранулем — всем этим процессам свойственно стремительно активизироваться от повышенной температуры и ослабленной иммунной системы при простуде», — отмечают медики.

Чтобы простуда не ухудшала ваше самочувствие еще и болезненностью зубов, важно ежегодно бывать на профилактических осмотрах у стоматолога, а при течении ОРВИ обращать внимание на малейшие беспокойства со стороны ротовой полости и рассказывать о них своему врачу.