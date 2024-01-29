Отчего люди видят сны с похожими сюжетами

У ночных «взлетов» и «падений» есть объяснение

Тайны снов с давних времен привлекают внимание людей. Мы бьемся над разгадками своих ночных видений, которые могут отражать события прожитого дня, быть результатом наших мыслей и переживаний или даже стать каким-то предупреждающим знаком. Сны вызывают множество вопросов, и один из таких почему людям снятся одинаковые сны?

Чаще можно слышать о полете во сне, падении, потере зуба, лестницах без ступеней, пропаже голоса, беге на месте, стихийном бедствии, привидевшимся умершем родственнике.

Кому же можно доверить разгадывание своего сна? Самому себе. Ведь сон исходит из того опыта и той жизни, что имеются в данный момент у человека, и ситуаций, в которых ему доводится пребывать.

«Еще известный психиатр Карл Юнг, который изучал природу снов, говорил, что есть некие образы, символы, которые свойственно воспринимать всем в каком-то одном ключе. То есть для большинства людей образ, к примеру, дьявола будет ассоциироваться с какой-то агрессией. И это не обязательно может быть человек, возможно, это обстоятельства, которые угрожают, давят. Каждый будет воспринимать этот образ исходя из собственного жизненного опыта, распознав в нем агрессивного знакомого, жестокого близкого человека, а кто-то будет видеть в этом часть своего „я“, с которым ему трудно справиться, ощущая внутренний конфликт. То есть символ может быть один, а интерпретация разная», — говорит психолог Елена Подгорная интернет-газете «Тюменская область сегодня».

Например, если во сне вы пытаетесь, но не можете сказать, закричать, побежать, то в реальной жизни вы попали в обстоятельства, которые не дают вам проявиться и сделать то, что вы хотите. А лестница без нескольких ступеней — тоже препятствие, которое мешает воплотиться планам.





Полет во сне может указывать на состояние эйфории, намекать на успех в делах, однако этот же полет способен вызывать чувство страха. Падение же зеркалит наши неурядицы.

Что касается снов с умершими близкими, их не стоит бояться. Чаще они снятся во время переживания острого горя и символизируют потребность в контакте с ушедшим родным, которого приходится отпускать. Это не что-то сверхъестественное, это ваша потребность побыть с любимым человеком, пусть даже во сне.

«Одинаковые сны видят разные люди, потому что мы все связаны. Юнг говорил, что во сне наше подсознание направлено на коллективное бессознательное. Ведь оно базируется на общечеловеческих символических образах, это архетипы, которые часто и становятся основами сонников. Многие образы и ассоциируются с чем-то схожим. Чаще всего это обычный человеческий опыт (взлет и падение), и люди будут его воспринимать как в прямом, так и в метафорическом смысле аналогично», — рассказывает специалист.

Мы видим сны в фазу быстрого сна, когда тело находится в расслаблении, а мозг активно работает, создавая новые ассоциативные пути и подключая бессознательное. В такие моменты задействуются оба полушария мозга: правым формируются сны и запускаются эмоциональные переживания, а левым развивается сюжетная линия. Так сон может нам помочь решить проблему, снять тревогу, избавиться от конфликта, найти нужный ответ.

Интересно, что вещий сон также не всегда явление чего-то мистического. Допустим, увидеть во сне, что кто-то из близких заболел и вскоре убедиться в правдивости сна, иногда не что иное, как результат считывания большего количества информации за день, нежели можно обработать. Имеется в виду невербальная информация: запахи, мимика, телесные изменения, цвет кожи. Подобным тонким сигналам не удается порой быть проанализированными в течение дня по причине мощного информационного шума. А вот при участии бессознательного во время сна этим внутренним ощущениям удается раскрыться.